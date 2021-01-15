Арбитражный суд Коми вынес решение о взыскании с ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг») незаконно полученных дивидендов с ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» в размере 1,45 миллиарда рублей. Об этом сообщили в комитет имущественных и земельных отношений Коми.Установлено, что \\"Метлизинг\\" ранее завладел птицефабрикой через подставные офшорные компании на Кипре, предприятие было возвращено в государственную собственность региона, сообщил Комитет имущественных и земельных отношений Коми.«Метлизинг» и птицефабрика фигурировали в уголовном деле в отношении бывшего руководства региона, при котором крупное и успешное предприятие региона выбыло из госсобственности. Как доказано следствием и судом, птицефабрикой незаконно завладела компания «Метлизинг», которую контролировал предприниматель Александр Зарубин – один из главных фигурантов уголовного дела, он скрылся от следствия и суда за границей. Завладев 100% акций птицефабрики, новые владельцы птицефабрики получили права на дивиденды от успешной работы компании. Размер полученных «Метлизингом» дивидендов составил 1,45 миллиарда рублей.– Арбитражный суд Республики Коми удовлетворил требования Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений о взыскании с ООО «Металлургическая лизинговая компания» 1,45 миллиарда рублей неосновательного обогащения, – говорится в сообщении.Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Акции птицефабрики «Зеленецкая» вернулись в собственность КомиРанее крупнейшее сельхозпредприятие республики присвоили себе фигуранты «дела Гайзера» (подробнее)