В Ухте двух жителей Рязанской области признали виновными в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.Фигурантами дела стали жители Ряжска - 49-летний мужчина и его 47-летняя сожительница. В 2018-2019 годах они звонили на домашние телефоны пенсионеров и представлялись сотрудниками архива Генпрокуратуры, офицерами ФСБ и банковскими работниками. Злоумышленники говорили пенсионерам о якобы полагающейся им компенсации материального ущерба и морального вреда по уголовным делам о мошенничестве, где они имели статус потерпевших. Еще мошенники сообщали, что деньги находятся в банковских ячейках, за хранение которых необходимо внести в банк определенную сумму. Среди пострадавших оказалась 93-летняя жительница Ухты – она перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей.Злоумышленники возместили потерпевшим причиненный ущерб. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, а его сообщницу – к трем. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Усинске у двух сестер украли более 1,5 миллиона рублейО подобных видах мошенничества женщины знали (подробнее)