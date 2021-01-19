В 2021 году по программе «Земский доктор» планируется привлечь в медицинские организации региона 47 медицинских специалистов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Коми.С 2020 года единовременная выплата врачам, прибывшим в сельскую местность, составляет два миллиона рублей, фельдшерам – миллион рублей. В истекшем году выплаты получили 47 врачей и 7 фельдшеров, которые пришли на работу в центральные районные больницы и поликлиники 17 муниципалитетов.Например, в прошлом году в Усть-Куломский район приехали работать врач-офтальмолог, который пополнил штат ЦРБ, и фельдшер в деревню Кекур.По словам главного врача Усть-Куломской ЦРБ Дмитрия Пермякова, программа «Земский доктор» помогла решить вопрос привлечения кадров, но при этом необходимы дополнительные меры по долговременному закреплению специалистов в сельских больницах. Как считает руководитель медицинской организации, необходимо повысить денежную поддержку земских врачей и фельдшеров, обеспечить их жильем, а также увеличить время, которое специалисты должны отработать в сельской местности.Напомним, по условиям программы единовременную компенсационную выплату предоставляют врачам и фельдшерам, которые прибыли на работу в село как минимум на 5 лет.Кроме того, в текущем году дополнительно запланировано предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты в размере миллиона рублей врачам, которые трудоустроятся в медицинские организации Воркуты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Хочу жить только в центре»: знаменитая диско-бабушка приехала покорять СыктывкарЛидия Уляшева ищет в столице Коми жильё и работу (подробности)