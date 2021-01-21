Регоператора оштрафовали за несвоевременный вывоз мусора в Сыктывкаре

Фото того периода в Сыктывкаре от регоператора.

Сыктывкарский городской суд наказал ООО «Региональный оператор Севера» за несвоевременный вывоз бытовых отходов в Сыктывкаре.

29 октября 2020 должностным лицом Управления Роспотребнадзора в отношении регоператора был составлен протокол об административном нарушении.

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °C и выше - не более 1 суток; плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток. В ходе рассмотрения дела установлено, что названные положения регоператором не соблюдались в период с 16 сентября по 21 октября 2020 года по некоторым адресам в Сыктывкаре. Назначен щтраф в размере 125 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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