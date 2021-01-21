Юные гимнастки Коми отправятся на первенство России в Москву

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

С 23 по 31 января во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве состоится первенство России по художественной гимнастике.

Спортсменки со всей страны будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Напомним, что ранее на первенстве СЗФО в Мурманске в групповых упражнениях команда из Республики Коми отобралась для участия в первенстве страны в Москве, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

"Наша задача – максимально выложиться в Москве. Очень надеюсь, что девочки соберут себя и постараются не совершить грубых ошибок на ковре. Кроме того, выступление на первенстве России очень хороший опыт для гимнасток. У нашей команды будет возможность принять участие в соревнованиях с сильнейшими спортсменками страны", - отметила президент Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга Куклина.

Отметим, что впервые в рамках Первенства России состоятся соревнования в художественной гимнастике среди юношей. На ковре за медали будут бороться спортсмены 13-15 лет.

Старты в столице России пройдут без зрителей, однако запланирована трансляция на сервисе "Спорт Вокруг".

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