Американский самолет провоцировал войну в небе над Коми

Фото: yandex.ru

Авиационное происшествие, которое могло спровоцировать мини-войну и поднятие в воздух военных истребителей, произошло 15 января ночью. Зайдя в зону ответственности Сыктывкара, экипаж Boeing 777-300ER, принадлежащим авиакомпании United Airlines и следовавшего рейсом Мумбаи — Ньюарк, не связался с обслуживанием воздушного движения. Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, сообщает ФАН.

Экипаж воздушного судна, проходя над Республикой Коми, 23 минуты отказывался отвечать диспетчерам «Аэронавигации Северного Урала» на всех частотах — и на основной, и на аварийной

«Организаторы воздушного движения неоднократно высылали запросы борту на всех частотах, — рассказал источник ФАН в ведомстве. — Однако экипаж проигнорировал все запросы — так и прошел над Коми без связи, что является явным нарушением».

Пройдя Коми, борт United Airlines зашел уже в зону ответственности ФГУП «Аэронавигация Северо-Запада», а конкретно — архангельского отделения.

«Архангельск тут же сделал запрос на связь, и экипаж откликнулся, — продолжил собеседник. — Отвечать на вопрос — почему они не связались с Коми, не стали, но прошли зону на нормальной связи».

Расследованием инцидента будет заниматься Федеральное агентство воздушного транспорта. Какие причины были у американского экипажа игнорировать наши службы воздушного движения — пока неизвестно. КВС никак не объяснил свое странное поведение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспедиция из Сыктывкара нашла новые детали загадочного самолета на болотах Коми (подробности)