«Лузалес» заплатит за массовое заражение вахтовиков коронавирусом

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ООО «Лузалес» привлечен к административной ответственности за нарушение правил профилактики коронавирусной инфекции, которое привело к массовому заражению среди сотрудников предприятия.

Прилузский районный суд рассмотрел 21 января 2021 года дело об административном правонарушении в отношении ООО «Лузалес». Установлено, что предприятие допустило нарушения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», что повлекло к массовому заболеванию среди работающих вахтового участка села Занулье Прилузского района.

В судебном заседании законный представитель ООО «Лузалес» с протоколом не согласился, указав, что на момент составления протокола требования законодательства не нарушены.

Однако суд с этими доводами не согласился. ООО «Лузалес» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и подвергнуты к административному наказанию в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает Прилузский районный суд..

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