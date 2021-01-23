Ребенок выпал из автобуса в Сыктывкаре и сломал руку

Изучаем инструкцию, как получить страховку за травму в общественном транспорте. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сыктывкаре ребенок выпал из автобуса, который отъезжал от остановки с открытыми дверями. Травма оказалась серьезной.

По информации местных жителей, 20 января в 15:40 на остановке "Бассейн Орбита" из автобуса №44 выпала восьмилетняя девочка. Она ехала со сверстницей, которая успела выйти из автобуса. Водитель поторопился и начал отъезжать от остановки с открытыми дверями, не увидев, что из салона еще не успела выйти вторая девочка. Заметив это позже, водитель резко затормозил, и ребёнок выпал из автобуса.

"Автобус закрыл двери и уехал. Ребёнок упал на дорогу, ей оказали помощь люди, стоящие на остановке - три женщины и мужчина. Позвонили мне и сообщили, что ребёнок очень сильно ударился и плачет. В итоге у дочери перелом левой руки", - написала мама пострадавшей в соцсети.

По информации ГИБДД региона, на место происшествия полицию не вызывали. О ДТП стало известно после того, как родители с ребенком обратились в больницу. Происшествие зарегистрировано, в отношении водителя автобуса составлены административные материалы, он будет привлечен к ответственности, сообщает "Комиинформ".

Напомним, летом произошел аналогичный случай. Подросток вывалился из открытой двери автобуса, отъезжавшего от остановки в Сыктывкаре. Он не стал жаловаться на травмы, но ГИБДД установило факт ДТП.

Напомним, на сайте «КП-Коми» вы найдете инструкцию, как получить страховку за травму в общественном транспорте, и полный перечень страховых случаев

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