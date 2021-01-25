Двое воркутинцев пытались сбыть в Коми крупную партию наркотиков

Они планировали реализовать в Воркуте свыше килограмма синтетического наркотика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воркуте двое местных жителей осуждены за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Они планировали реализовать в Воркуте свыше килограмма синтетического наркотика, приобретенного в Санкт-Петербурге.

В начале 2020 года 35-летний воркутинец и его 30-летний знакомый договорились о совместном сбыте наркотических средств. Один из мужчин приобрел в Санкт-Петербурге свыше килограмма метамфетамина и направил его по почте своему сообщнику.

В почтовом отделении наркотики были обнаружены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Коми, которые в дальнейшем задержали и получателя, и отправителя посылки, сообщает прокуратура Коми.

Суд признал жителей Воркуты виновными и назначил одному из них наказание в виде 8 лет лишения свободы, а второму – 9 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.Расследование по делу осуществлено Управлением ФСБ России по Республике Коми.

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