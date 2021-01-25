Пропавшая в Сыктывкаре женщина замерзла насмерть в подвале

Фото: архив КП

На прошлой неделе волонтеры "Лиза Алерт" объявили поиски 42-летней женщине, которая 20 января не вернулась домой с прогулки.

Известно, что женщина страдала заболеванием, она не разговаривала и нуждалась в медицинской помощи. Среди особых примет была указана ограниченная подвижность левой руки.

Ее поисками занимались волонтеры, полиция и спасатели "СПАС-Коми". 23 и 24 января спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда совместно с полицейскими проводили поисковые работы в поселке Максаковка и по его окраинам. 24 января тело разыскиваемой правоохранители нашли в подвале квартиры на первом этаже по ул. Лесной, 2А.

По заявлению полиции спасатели с помощью бензопилы расширили люк в подвал, чтобы извлечь из него тело погибшей.

Как сообщили "Комиинформу" в региональном Следственном Управлении СКР, смерть сыктывкарки не носит криминального характера. Причина смерти - переохлаждение. По факту случившегося проводится проверка.

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