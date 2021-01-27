В Коми администрация не признавала дом аварийным на протяжении трех лет

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Жильцы одного из многоквартирных домов в селе Клжмудор Усть-Вымского района три года не могли добиться признания своего жилья аварийным. По их словам, администрация сельского поселения не реагировала на многократные обращения и просьбы. Тогда жители дома решили обратиться за помощью в прокуратуру, от их лица выступила одна из жительниц.

Ведомство в ходе проверки установило, что с 2017 по 2020 годы девушка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно обращалась в сельскую администрацию с заявлениями о проведении осмотра жилого дома в целях признания его непригодным для проживания. К тому же, ее обращения рассматривались с нарушениями требований.

Прокуратура приняло решение обязать главу администрации устранить выявленные нарушения и действовать в рамках закона. Ведомство взяло под контроль ход дела.

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