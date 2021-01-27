В Сыктывкаре школьник избил двух людей за пачку кофе

В Сыктывкаре учащийся школы обвиняется в покушении на грабеж с применением насилия Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре покупатель одного из магазинов стали свидетелями жестокости подростка. Как сообщает СК по РК, 16-летний школьник украл из продуктового несколько пачек кофе. Его поступок оказался замеченным: воришку попыталась остановить продавщица, однако она была жестоко избита подростком. Однако не только женщина пострадала от рук парнишки, досталось и другому клиенту магазина.

- Юношу остановила сотрудница магазина, которая потребовала вернуть похищенное. Злоумышленник стал вырываться и бить женщину. За нее вступился молодой человек, ставший очевидцем происходящего, он удерживал подростка. Очевидцу, а также продавцу магазина, попытавшейся пресечь противоправные действия, фигурант нанес несколько ударов кулаками и ногами, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Оказалось, что подросток уже состоит на профилактическом учете, как склонный к совершению правонарушений. Отмечается, что подозреваемый вину по предъявленному обвинению признал частично.

- Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в Следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский подросток хотел покинуть свою квартиру с помощью простыней

План не сработал, 15-летнего парня пришлось спасать (подробности)