В Коми отремонтируют интернат для воспитанников кадетской школы

Фото: Пресс-служба Главы Республики Коми

Интернат для воспитанников кадетской школы села Коровий Ручей Усть-Цилемского района отремонтируют уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Коми Владимира Уйбы. Отмечается, что руководитель региона лично осмотрел, как идут строительные работы на данный момент. Ремонтники уже закончили четверть от запланированного.

Напомним,здание 60-х годов постройки находилось в аварийном состоянии, душевые и канализация отсутствуют. Капитальный ремонт подразумевает утепление здания, замену полов, косметический ремонт помещений, установку душевых кабин, проводку инженерных сетей. В таких условиях жили 11 воспитанников.

Ремонтные работы ведутся в рамках дополнительного соглашения №1 на 2020 год к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ».

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