Новым главой Воркуты утвержден Ярослав Шапошников

Фото: личная страница в ВК Ярослава Шапошникова

В Воркуте выбрали нового главу городского округа. Им стал Ярослав Шапошников, к работе он приступит со следующего понедельника, 1 февраля.

На очередном заседании совета Воркуты 27 января депутаты удовлетворили заявление Леонида Сметанина о сложении полномочий врио главы - руководителя администрации городского округа. За назначение Ярослава Шапошникова на эту должность проголосовали 23 из 25 народных избранника.

Леонид Сметанин вернется на должность первого заместителя руководителя администрации, как он и планировал ранее. Напомним, прежний руководитель администрации города Игорь Гурьев 23 сентября сложил свои полномочия и в ноябре возглавил Контрольно-счетную палату Коми. Тогда исполнять обязанности главы города назначили Л. Сметанина.

Что известно о новом главе Воркуты: биография Ярослава Шапошникова

Родился 31 декабря 1979 года в Астрахани.

Закончил в 2001 года Астраханский государственный педагогический университет.

Ранее был главой Кузьмищенского сельского поселения Костромской области и председателем собрания депутатов Костромского района.

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