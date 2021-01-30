Опасную крышу в Сыктывкаре расчистили

Фото: мэрия Сыктывкара

Сразу после проверки в сыктывкарском Лесозаводе очистили кровлю и крыльцо от наледи и снега в торговом центре.

Речь идет о здании ЗАО «Промтовары» по улице Почтовой, 1, где расположены ателье «Марина», магазин хозяйственных товаров» и «Стройматериалы». С крыши здания свисали сосульки длиной более 15 сантиметров, на пандусе образовалась наледь.

Всего в ходе выездного осмотра городских территорий были проверены административные здания по улице Первомайской, Коммунистической, Школьной и Почтовой.

У магазинов по улице Коммунистической и Первомайской нарушений выявлено не было.

Напомним, что в случае, если владельцы зданий и сооружений не будут устранять выявленные в ходе рейдов нарушения в срочном порядке, будут составлены соответствующие акты для передачи в административную комиссию и вынесения штрафов. За нарушение правил благоустройства на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

Помимо этого, продолжаются ежедневные рейды на предмет соблюдения правил содержания дворов. Вчера было выявлено два факта недобросовестной очистки дворовых территорий. Во дворе дома №132 по улице Морозова (ТСЖ «Морозова-132») колея составляла 24 сантиметра при допустимой норме в пять сантиметров. Подобная ситуация сложилась и во дворе по улице Димитрова, 2 (УК «ЖУК»), где колея составила 17 сантиметров.

По данным фактам будут подготовлены документы для передачи в городскую административную комиссию для принятия соответствующего решения.

На сегодня в административную комиссию ушло четыре протокола о нарушениях содержания дворов и крыш, а также готовятся материалы для составления протокола по пяти нарушениям.

Заседание муниципальной административной комиссии, где будет решен вопрос о привлечении управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК к ответственности, состоится 5 февраля 2021 года.

Напомним, что суммы штрафов за данное административное нарушение составляют: на должностных лиц - от десяти тысяч рублей, на юридических - от ста тысяч рублей.

Дители города также могут своевременно сообщить информацию об известных опасных участках. Так, заметив снежные навесы и сосульки на крыше своего дома, следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.

В том случае, если снежная угроза на вашем доме не будет устранена оперативно, горожане могут сообщить об этом в управление ЖКХ города, обратившись в рабочее время по телефонам: 24-52-32, 29-42-01, 200–366.

Если же Вы обратились с проблемой в УК, а Вам отказывают в получении информации, не хотят решать проблему, то следует обратиться в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Димитрова, 10, корпус 2, тел. 301–242.

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