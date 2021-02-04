В Коми разыскивают молодого мужчину с хвостиком и татуировкой

Фото: «ЛизаАлерт Коми»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» просит помощи в розыске 34-летнего Антона Голикова из поселка Ульяново Усть -Куломского района, который пропал еще в конце прошлого года.

Местонахождение Антона Голикова неизвестно с 26 декабря 2020 года.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые (возможно каре в хвосте).

Особые приметы: носит усы и небольшую бороду, татуировка на правом предплечье, отсутствуют два пальца на правой руке.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или в полицию по номеру 02.

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