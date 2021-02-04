Житель села Коми упал с крыльца почты и получил компенсацию за травму

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За ненадлежащее содержание лестницы с АО «Почта России» и ПАО «Ростелеком» взыскан ущерб, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

В Прилузский районный суд обратился житель села Объячево, который получил травму ноги в результате падения с крыльца, ведущей в здание. В исковом заявлении он рассказал, что произошло. Спускаясь с крыльца отделения «Почты России», расположенного в селе Объячево, он поскользнулся, упал и получил травму ноги. Находился на больничном.

Истец просил взыскать с ответчиков утраченный заработок, компенсацию морального вреда и судебные расходы на оплату услуг представителя.

Суд установил, что ответчики АО «Почта России» и ПАО «Ростелеком» являются долевыми собственниками административного здания, в котором расположено отделение почтовой связи села Объячево. Были допрошены свидетели происшествии:, врач-рентгенолог и врач-хирург ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ». Назначена судебная медицинская экспертиза, дополнительно опрошены эксперты.

Суд пришёл к выводу: ненадлежащее исполнение ответчиками АО «Почта России» и ПАО «Ростелеком» обязанности по содержанию в надлежащем состоянии входной группы в здание состоит в причинно-следственной связи с падением истца и наступившими последствиями.

С ответчиков в долевом порядке в пользу истца взыскан утраченный заработок, компенсация морального вреда и судебные расходы в виде расходов по оплате услуг представителя.

Кроме того, с ответчиков АО «Почта России» и ПАО «Ростелеком» в порядке статьи 103 ГПК РФ в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина.

Решение суда в законную силу не вступило.

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