Актированные дни объявлены 9 февраля почти во всех районах Коми

Фото: архив КП

Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто из школьников не пойдет в школу 9 февраля.

Сыктывкар: ученики 1-6 классов,

Воркута: 1-5 классы.

Усинск: 1-4 классы п. Парма.

Вуктыл: 1-4 классы в школе с.Дутово.

Отменены занятия для 1-11 классов в школе Сизябска Ижемского района.

Школьники 1-6 классов останутся дома в Койгородском и Сыктывдинском районах.

Актированные дни объявлены для 1-8 классов в Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

Корткеросский район: Подъельск - с 1 по 11 классы, Богородск с 1 по 4 класс, Мордино с 1 по 11 класс.

Усть-Цилемский район: с 1 по 4 класс.

Удорский район: Кослан - с 1 по 4 классы, Междуреченск - с 1 по 8 класс.

Кстати, в ближайшие дни ожидается усиление морозов. Температура ночью в отдельных северных и восточных районах Коми будет достигать -38...-43, днем -26...-31.

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