Актированные дни объявлены 9 февраля почти во всех районах Коми

Фото: архив КП
Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто из школьников не пойдет в школу 9 февраля.
Сыктывкар: ученики 1-6 классов,
Воркута: 1-5 классы.
Усинск: 1-4 классы п. Парма.
Вуктыл: 1-4 классы в школе с.Дутово.
Отменены занятия для 1-11 классов в школе Сизябска Ижемского района.
Школьники 1-6 классов останутся дома в Койгородском и Сыктывдинском районах.
Актированные дни объявлены для 1-8 классов в Княжпогостском и Усть-Вымском районах.
Корткеросский район: Подъельск - с 1 по 11 классы, Богородск с 1 по 4 класс, Мордино с 1 по 11 класс.
Усть-Цилемский район: с 1 по 4 класс.
Удорский район: Кослан - с 1 по 4 классы, Междуреченск - с 1 по 8 класс.
Кстати, в ближайшие дни ожидается усиление морозов. Температура ночью в отдельных северных и восточных районах Коми будет достигать -38...-43, днем -26...-31.
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