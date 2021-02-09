Ухтинца по суду заставят убрать остекление с балкона

Фото: архив КП

Ухтинский городской суд обязал жильца привести самовольно переустроенный балкон в первоначальное состояние.

Ухтинец самовольно переустроил балкон муниципальной квартиры. Он обшил балконное ограждение плитами, возвел конструкцию из деревянных рам с остеклением.

Истец, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ухты, просил суд обязать ответчика привести балкон в первоначальное состояние. Так как перепланировка была не согласована.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика привести балкон квартиры в первоначальное состояние, предусмотренное Ттповым проектом пятиэтажного жилого дома, в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Заочное решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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