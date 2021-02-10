Где в Коми 10 февраля объявили актированные дни для школьников

Фото: архив КП

Актированные дни для школьников объявлены местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми. Кто из школьников не пойдет в школу 10 февраля.

Сыктывкар: 1-6 классы.

Воркута: 1-5 классы.

Усинск: 1-4 классы.

Инта: 1-7 классы.

Ухта: 1-4 классы.

Вуктыл: 1-8 классы.

В Печоре от очных занятий освобождены учащиеся 1-11 классов, в том числе студенты профессиональных образовательных организаций.

В Прилузье в поселке Вухтым отменены занятия для 1-11 классов (кроме 9 класса, у которого сегодня экзамен).

Школьники 1-8 классов останутся дома в Койгородском и Княжпогостском районах.

Актированные дни объявлены для 1-6 классов в Сыктывдинском районе.

В Корткеросском районе в селе Корткерос - для 1-8 классов, в селе Подъельск - для 1-11 классов, в селе Мордино - для 1-11 классов, в селе Богородск - для 1-6 классов.

Сегодня на территории Коми температура ночью -27...-32, в отдельных северных и восточных районах -33...-38, днем -27...-32, местами -20...-25, на крайнем северо-востоке -30...-35°С.

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