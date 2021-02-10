Три детсада в Коми полностью закрыли на карантин

Среди заболевших ОРВИ за неделю 56,6% составляют дети в возрасте до 14 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую неделю (с 01 февраля по 07 февраля) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8179 человек. Среди заболевших – 56,6% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

За неделю в 10 муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен воспитательный процесс в трех детских садах. Частично приостановлен учебный процесс в 17 классах девяти школ, воспитательный - в 24 группах 14 детсадов.

По данным вирусологической лаборатории, в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Отметим, что ведомство отчитывается регулярно, и ни разу не было еще сообщения о случае заболевания гриппом.

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