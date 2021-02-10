В Ухте водитель без прав устроил ДТП: пострадала женщина

Фото: отдел ГИБДД по Ухте

Во вторник, 9 февраля, в ухтинском Шудаяге столкнулись KIA Rio и Renault Scenic, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7:27. Мужчина 1978 года рождения ехал за рулем KIA Rio по улице Шахтинская. Напротив дома №7 он не учел безопасную дистанцию до Renault Scenic и врезался в него.

В результате ДТП пострадала пассажирка KIA 1980 года рождения. Женщина попала в больницу с переломом плечевой кости. Пострадавшая находилась на заднем пассажирском сиденье и не была пристегнута. В ее отношении составлен административный материал.

Водитель KIA ранее за нарушение правил движения привлекался 11 раз, стаж за рулем с 2007 года. В 2020 году он был лишен прав на 12 месяцев.

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