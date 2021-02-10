В Коми двух приезжих будут судить за наркоторговлю

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В Коми жителя Архангельской области и его сообщника из Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в наркоторговле. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 18-летний уроженец Архангельской области, временно живущий в Сыктывкаре, решил заработать на торговле наркотиками. Для этого он вступил в организованную преступную группу, специализирующуюся на наркоторговле. К незаконной деятельности он привлек своего 20-летнего приятеля из Санкт-Петербурга. Молодой человек оплатил жителю северной столицы билет до Сыктывкара и помогал деньгами. При попытке сбыта партии наркотиков массой свыше 500 граммов сообщников задержали полицейские.

Вину в инкриминируемых деяниях молодые люди признали частично. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд, говорится в сообщении.

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