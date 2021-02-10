В Коми пожарные спасли из горящего дома мужчину

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В Усть-Вымском районе в поселке Студенец произошел крупный пожар. Оказалось, что горит многоквартирный деревянный дом на Зеленой улице.

- Пожарные подразделения прибыли по вызову через 14 минут. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Коми.

Сообщается, что из огня пожарные спасли 55-летнего местного жителя, который оказался в ловушке. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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