В Коми родители могут получить выплату в размере около 85 тысяч рублей

Фото: pexels.com

Выплату в размере 85 тысяч рублей могут получить родители малышей, родившихся в августе 2020 года, сообщает Пенсионный фонд России.

Речь идет о тех детях, которые родились в августе 2020 года. Их родители имеют право на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала сразу за полгода.

- Февраль 2021 года - заключительный месяц, чтобы подать заявление и получать выплату с даты рождения ребенка. Если вы успеете обратиться до исполнения ребенку 6 месяцев, то средства будут выплачены сразу за полгода. Общая сумма при этом составит порядка 85 тысяч рублей, - объяснили в Фонде.

Добавим, что если заявление будет представлено позднее, выплату назначат с даты его подачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в 2020 году ежемесячную выплату при рождении первенца получили почти 5 тысяч семей (подробности)