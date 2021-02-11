Где в Коми 11 февраля объявили актированные дни для школьников

Фото: архив КП

В связи с усилением мороза и ветра местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни. Кто из школьников не пойдет в школу 11 февраля.

Сыктывкар: 1-11 классы.

Воркута: 1-8 классы.

Усинск: 1-4 классов 1 и 2 смены, в п.Парма - 1-9 классов.

Ухта: 1-9 классы.

Вуктыл: 1-11 классы.

Печора: 1-11 классы.

Сосногорский район: 1-9 классы.

Койгородский район: 1-8 классы.

Отменены занятия для 1-11 классов в следующих районах: Усть-Вымском районе, Троицко-Печорском, Сыктывдинском, Удорском (Ёдвинская школа - с 1 по 8), Ижемском (Усть-Ижемская - с 1 по 9 классы, Кипиевская с 1 по 10 класс), Корткеросском (с 1 по 9 класс - Намск, Визябож, Небдино).

В Усть-Цилемском районе актированный день объявлен для 1-4 классов Усть-Цилемской школы, Пижемской и Хабарицкой, Кадетской и Окуневской.

В Прилузском районе: Объячево 1-11 класс, Гурьевка 1-11 класс, Летка 1-11 класс, Черемуховка 1-11 класс, Лойма 1-10 класс, Спаспоруб 1-11 класс, Вухтым 1-11 класс, Якуньель 1-9 класс, Ношуль 1-11 класс, Мутница 1-4 класс.

В Сысольском районе: Визинга - 1-6 классы, Визиндор - 1-11 классы, Куратово - 1-6 классы.

На территории Коми 11 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный, на юге республики днем восточный, 2-7 м/с. Температура ночью -30...-35, днем -26...-31, ночью в отдельных районах -38...-43, днем на юго-западе местами -18...-23°С.

Кстати, синоптики обещают, что в Коми в ближайшие дни морозы слегка ослабнут. Но, судя по их прогнозам, актированные дни будут продолжаться.

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