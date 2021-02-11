Из-за морозов «Лыжня России» в Коми состоится позже общероссийской

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Из-за морозов массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Коми состоится позже общероссийской – 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

«Лыжня России» в этом году пройдет 13 февраля в 72 субъектах РФ в рамках проекта «Спорт - норма жизни». В Коми старт также был запланирован на ближайшие выходные. Центральной площадкой в этом году определена – Ухта. Здесь, кроме массовых забегов, должна была пройти и спортивная часть «Лыжни России». В Минспорта рассчитывали на то, что морозы ослабнут, однако этого все же не произойдет.

В Сыктывкаре новая дата проведения «Лыжни России» - 21 февраля. Традиционно встать на лыжню можно будет за железнодорожным вокзалом на базе «Спортивная», в Эжве и в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка. Главный спортивный забег, который пройдет в Ухте, состоится 23 февраля.

Что касается других муниципалитетов Коми, то местные власти будут исходить из погодных условий и сами определят, когда у них будет дан старт XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти по всей Коми прошла «Лыжня России»

Главный старт был дан в Выльгорте (подробнее)