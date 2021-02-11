Жители района в Коми два года добиваются строительства дорог к их домам

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Жители Сыктывдинского района на протяжении двух лет добиваются от местной администрации строительства дорог к их домам, однако, пока в дело не вмешалась прокуратура, с мертвой точки оно не сдвинулось.

Так, в заявлении граждан, среди которых многодетные семьи, говорится, что они получили землю под строительство в рамках льготных программ. Схемой расположения земельных участков предусматривалось формирование проездов для движения транспорта, включая транспортные средства специального назначения.

- Однако мер по надлежащему обустройству проездов муниципалитет не предпринял. На момент прокурорской проверки транспортное сообщение в указанном микрорайоне являлось стихийным и осуществлялось посредством накатанных жильцами домов грунтовых просек. Содержание этих своеобразных дорог органами местного самоуправления не осуществлялось, - прокомментировали инцидент в пресс-службе прокуратуры Коми.

После обращения ведомства в суд, последний постановил чиновников выполнить должностные обязанности. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения, когда то вступит в силу.

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