В Коми мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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Жителя Коми оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Как пояснили в пресс-службе Сысольского районного суда, мужчина нарушил запрет на любое нахождение вне дома в течение 14 дней.

После выявленного грубого нарушения жителя села Пыелдино вызвали в суд, где он полностью признал свою вину. Свое поведение он аргументировал тем, что у него не было симптомов COVID-19.

Мужчина был признан виновным в нарушении Административного кодекса РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7,5 тысяч рублей.

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