В школах Сыктывкара объявлен актированный день

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Управление образования Сыктывкара объявило 12 февраля актированным днем для учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций города в связи с погодными условиями.

Несмотря на то, что морозы постепенно ослабевают на территории Коми, по ощущениям это не сильно заметно из-за усилившегося ветра.

По прогнозу Коми ЦГМС, в столице Коми 12 февраля переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -19...-21°С.

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