Двое парней из Сыктывкара предстанут перед судом по обвинению в наркоторговле

У друзей-наркоманов был целый план Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре будут судить двух местных жителей за продажу наркотиков. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

По версии следствия, наркозависимые сыктывкарцы решили вступить в организованную преступную группу, занимающуюся наркоторговлей. Вступили парни туда, чтобы выкрасть товар для себя. В конце мая 2020 года сообщники получили в Интернете от другого участника орггруппы, оператора интернет-магазина, фото и описание места расположения тайника с наркотиками, а также указание на его дальнейшую реализацию в Сыктывкаре. В момент поиска и изъятия наркотического средства из тайника сообщники были задержаны сотрудниками полиции.

Вину в инкриминируемом деянии сыктывкарцы не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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