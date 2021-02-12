В Коми запустили сайт 100-летия республики

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми состоялась презентация сайта о 100-летии региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Сайт содержит календарь событий, который включает в себя все памятные и праздничные мероприятия, посвящённые вековому юбилею региона как в республике, так и за ее пределами. Дизайн портала оформлен с использованием официального брендбука 100-летия, который был утвержден в начале этого года. Кроме календаря событий на сайте размещено поздравление главы Коми Владимира Уйба и представлены интересные факты о регионе.

Визуальное оформление и контент сайта выполнены на трех языках – русском, коми и английском. Также на сайте размещен раздел о Днях культуры Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге, в котором москвичи и петербуржцы смогут узнать обо всех запланированных мероприятиях.

– Сайт не только информативный, содержит интересные факты из истории республики, о выдающихся уроженцах Коми земли, но и является инструментом, например, для приобретения билетов. Можно ещё подумать над выстраиванием логистических маршрутов, чтобы люди могли посмотреть, как им добраться до места события, где можно снять гостиницу, пообедать, сколько это будет стоить, – отметил Уйба.

Сайт создан региональным «Центром информационных технологий». Перевод на коми язык осуществлен Центром информационных языковых технологий при Доме дружбы народов Коми.

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