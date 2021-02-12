В Ухте двое пьяных осужденных избили сотрудника колонии

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В Ухте двух осужденных обвиняют в дезорганизации деятельности исправительной колонии №29. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре прошлого года во время патрулирования сотрудник дежурной смены обнаружил в помещении котельной обнаружил двое осужденных. Онт находились на рабочем месте, будучи пьяными. Дежурный потребовал от нарушителей соблюдать установленный режим отбывания наказания и проследовать с ним в дежурную часть колонии для дальнейшего разбирательства. Игнорируя требования, злоумышленники, действуя группой лиц, причинили потерпевшему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью.

Следователем собрана доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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Дело отправлено в суд (подробнее)