Участника воркутинской банды «Ифы-Козлова» оставили за решеткой

Фото: Сыктывкарский суд

Сыктывкарский суд продлил срок содержания под стражей Е.И.Скатова, обвиняемого в совершении убийства в составе организованной группы «Ифы-Козлова» до 15 апреля 2021 года.

Напомним, Скатов обвиняется в совершенном в 2008 году участниками воркутинской банды «Ифы-Козлова» убийстве Ивана Топчиева, который являлся активным членом конкурирующей преступной группировки «Шеверевские».

Его подготовкой занималась организованная группа из 10 членов банды. Вячеслав Чижинок и Дмитрий Жирохов (позже погиб в ДТП) были определены в качестве исполнителей, Евгений Скатов и другие лица должны были выступить пособниками.

В мае 2008 года исполнители, вооруженные пистолетами с глушителями, через окно проникли в квартиру, где проживал Иван Топчиев, и когда тот вернулся, произвели в него множественные выстрелы, в том числе в голову. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

В декабре 2020 года производство по уголовному делу прошлых лет было возобновлено. Вячеслав Чижинок и Евгений Скатов задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства, совершенное организованной группой.

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