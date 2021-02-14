В Сыктывкаре мужчина погубил человека в пожаре

Суд заключил под стражу уроженца Сыктывкара, задержанного по факту причинения смерти по неосторожности Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре задержан местный житель, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. Как сообщает пресс-служба городского суда, мужчина устроил пожар, в котором погиб один человек.

Трагедия произошла еще в 2019 году. Следствие установило, что в тот день сыктывкарец, будучи пьяным, бросил не потушенный окурок на пол, из-за чего загорелся весь дом. В огненной ловушке оказался один из жильцов, который надышался угарным газом. После тушения пожара он был срочно госпитализирован в больницу, однако врачи спасти его жизнь не сумели: интоксикация достигла последней стадии.

Также виновник пожара нанес существенный финансовый вред. В результате пожара указанный дом и имущество в нем получили повреждения на общую сумму 1 595 147 рублей 82 копейки.

- Обвиняемый длительное время скрывался от органов следствия и находился в розыске, однако 11 февраля этого года был задержан сотрудниками полиции. Решением суда он арестован на срок 1 месяц 1 сутки, - говорится в сообщении пресс-службы.

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