Уроженец Коми попал на пьедестал почета в марафонской серии Ski Classic

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий Республику Коми, завоевал бронзовую медаль в гонке на 50 километров в престижном марафоне серии Visma Ski Classics в Чехии.

На финише наш спортсмен проиграл победителю 0,8 секунды.

Победу в гонке праздновал швед Эмиль Перссон, второе место у норвежца Тора Асле Йердалена.

- На каждом этапе Ski Classics мы ждем от наших спортсменов отличных результатов. Представители Коми нас уже приучили к тому, то в марафоне они всегда с медалью. Ермил в очередной раз это доказал. Поздравляю лыжника республики с очередным успехом, - отметил министр физической культуры и спорта Коми Виталий Савилов.

Среди женщин победу одержала шведка Лина Корсгрен, россиянки не сумели занять призовые места, лучшей из них стала наша Ольга Царева. Она финишировала на 7-й позиции с отставанием от победительницы более 6 минут.

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