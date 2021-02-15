В некоторых районах Коми объявили актированные дни для школьников

Фото: архив КП

Несмотря на продолжающееся потепление, в ряде муниципалитетов Коми местные управления образования объявили актированные дни. Кто из школьников не пойдет в школу 15 февраля.

В Воркуте не учатся школьники 1-5 классов.

Отменены занятия 1-4 классов в школах Вуктыла, Княжпогостского и Усть-Цилемского районов.

В Ижемском районе актировка объявлена для 1-2 классов Ижемской СОШ, 1-4 классов Щельяюрской.

На территории Коми 15 февраля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура ночью -22...-27, при прояснении -31...-36, днем -20...-25, местами -23...-28°С.

В Сыктывкаре 15 февраля облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -20...-22°С. В столице Коми занятия в школах сегодня будут в обычном режиме.

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