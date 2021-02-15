Новейшие пожарные машины «УРАЛ» поступили в районы Коми

Фото: МЧС по Коми

Новейшие пожарные автоцистерны - Урал NEXT – поступили на вооружение подразделений МЧС Коми, сообщает пресс-служба ведомства.

Первые автомобили поступили в республику еще в конце прошлого года, их передали пожарно-спасательным частям Печорского и Сыктывкарского гарнизонов, третья машина в ближайшее время пополнит автопарк пожарной части в Айкино. В минувшую пятницу еще одна автоцистерна поступила в распоряжение 17-ой пожарно-спасательной части Койгородка.

Пожарные машины «УРАЛ» зарекомендовали себя как надежные техсредства для проведения спасательных операций вне зависимости от географических и климатических особенностей местности. По своим характеристикам машина имеет отличную проходимость и маневренность. Кроме того, они полностью укомплектован не только для борьбы с огнем, но и для проведения аварийно-спасательных работ.

Еще один плюс автоцистерны – ее вместимость. Техника предназначена для доставки в зону происшествия не только до шести тонн тушащего вещества, но и боевой расчет до семи человек.

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