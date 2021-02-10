В Сыктывкаре введен особый противопожарный режим

В Сыктывкаре организуют рейды по жилому сектору и дачным массивам Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре временно вводится особый противопожарный режим. Такое решение было принято после частых случаев пожаров в жилом секторе. Преполагается, что в этот период будут предприняты дополнительные меры по их профилактике.

Напомним, при пожаре в частном доме по улице Старовского погибли пять человек. Причина возникновения пожара устанавливается. Также без жертв не обошлось при пожаре в

Отметим, что с начала 2021 года возгорания произошли в трех частных и трех многоквартирных домах, в трех нежилых постройках.

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