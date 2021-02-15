В городах России пройдет всеобщий диктант на коми языке

"Ӧтувъя коми диктант" пройдет 19 февраля.

Всеобщий диктант на коми языке ("Ӧтувъя коми диктант") пройдет 19 февраля. Мероприятие состоится в рамках празднования Международного дня родного языка, его организует МОД "Коми войтыр".

В качестве площадки для проведения акции выбран Дом дружбы народов Республики Коми в Сыктывкаре. Написать диктант сможет любой желающий, прийти можно будет по предварительной записи при условии соблюдения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Среди участников в Доме дружбы народов проведут лотерею.

Диктант также пройдет в районах Коми и за пределами региона: в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Учителям коми языка и руководителям представительств МОД "Коми войтыр" и управлений образований и культур администраций муниципалитетов предлагают организовать работу по проведению акции в своих населенных пунктах. Площадками для проведения диктанта могут стать школы, дома культуры и библиотеки.

Будут подготовлены видеодиктант и аудиодиктант, записи разместят на сайтах партнеров, доступ к ним откроется 19 февраля. Участникам акции вручат электронные сертификаты, официальные итоги диктанта разместят в СМИ.

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