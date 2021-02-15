В Сыктывкаре за выходные поймали восемь пьяных водителей

Госавтоинспекция Сыктывкара подвела итоги операции «Нетрезвый водитель» Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие выходные на дорогах были задержаны 8 пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД провели рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения.

- За выходные дни полицейские проверили более 400 транспортных средств и выявили 8 фактов управления авто в состоянии опьянения. Среди них, 5 фактов управления автомашиной в состоянии опьянения или отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования и 3 водителя повторно сели за руль в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе ГИБДД,

В общей сложности за трехдневный рейд выявили 333 случая нарушения ПДД.

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