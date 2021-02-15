Прокуратура Коми встала на защиту сироты в жилищном вопросе

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В Княжпогостском районе 19-летний сирота не мог получить положенное ему по закону жилье. Несколько лет юноша не мог добиться справедливости, пока не решился обратиться в прокуратуру. В ведомстве встали на сторону молодого человека и защитили его права.

Так, прокурорская проверка установила, что парень, будучи сиротой, до июня 2019 года воспитывался в Специальной (коррекционной) школе-интернате № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сыктывкаре.

Завершив учебу, он вернулся в Княжпогостский район, где в 2007 году постановлением администрации Емвы за ним было закреплено жилое помещение. Однако в 2018 году это жилье было признано непригодным для проживания, поэтому проживать сироте оказалось попросту негде.

В администрации Княжпогостского района, куда обратился молодой человек, жилищный вопрос не был рассмотрен по существу, поэтому сирота обжаловал бездействие чиновников в прокуратуру.

Районная прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от администрации предоставить заявителю жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.

Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления решения в законную силу контроль за его фактическим исполнением будет осуществлять прокуратура района и служба судебных приставов.

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