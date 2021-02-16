Более семи тысяч жителей Коми заболели за неделю ОРВИ

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За прошедшую неделю, с 8 по 14 февраля, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7018 человек, 58% заболевших - это дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми. На территории республики до сих пор не зафиксировано ни одного случая гриппа.

Напомним, неделей ранее, с 1 по 7 февраля, с симптомами ОРВИ обратилось 8 179 человек. Среди заболевших – 56,6% составляют дети в возрасте до 14 лет.

За неделю в 11 муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен воспитательный процесс в 3 детских садах; частично приостановлен учебный процесс в 21 классе 14 школ, воспитательный - в 13 группах 12 детсадов.

Напомним, руководителями образовательных учреждений принимаются решения о приостановлении учебного процесса при отсутствии 20% в классе (группе), либо в целом по учреждению.

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