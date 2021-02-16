В Ухте на двух детей напали беспризорные собаки

Прокуратура защитит интересы пострадавших Фото: Архив "КП"

За минувшие две недели в Ухте было зарегистрировано три случая нападения бездомных собак на людей, два из них - на детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Один иск заявлен в интересах местного жителя, который по состоянию здоровья из-за полученных травм не может самостоятельно защищать свои права в суде, еще два – в интересах несовершеннолетних, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что Ухта часто попадает в поле зрения из-за «собачьего вопроса». Жители города в социальных сетях часто жалуются на стаи беспризорных животных и боятся за здоровье своих детей. Местная полиция также сообщила, что агрессивных псов будут отстреливать.

- Сейчас выработан механизм работы с полицией. Когда горожане видят свору агрессивных собак, то они могут звонить в ЕДДС, и те уже передают информацию в полицию. Если приехавшие полицейские действительно увидят, что собака проявляет агрессию, им разрешено применять оружие, - объяснили в МВД.

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