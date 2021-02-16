В Сыктывкаре женщина задушила собственного отца

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 32-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она убила собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, 12 февраля текущего года в квартире дома по Октябрьскому проспекту обнаружили тело 69-летнего местного жителя. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался от удушения. В убийстве сыктывкарца заподозрили его дочь. Между ними произошла ссора, и злоумышленница задушила отца. Женщина характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртным, нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни. Подозреваемую задержали и заключили под стражу.

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