В Коми судили экс-бухгалтера сельской администрации: ее посадят в 2029 году

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В Усть-Куломском районе бывшего главного бухгалтера администрации одного из сельских поселений признали виновной в присвоении средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2020 году женщина работала главным бухгалтером администрации сельского поселения. С помощью системы удаленного финансового документооборота злоумышленница совершала операции, в результате которых бюджетные денежные средства поступали на ее банковский счет под видом различных выплат. Всего из фонда оплаты труда главбух за полгода похитила 780 тысяч рублей.

Вину в содеянном бывший главбух признала. Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей на два года запретили занимать ряд должностей. Суд также удовлетворили иск прокуратуры района о взыскании с осужденной суммы ущерба, причиненного ее действиями.

Исполнение наказания в виде лишения свободы судом отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста, а именно до 2029 года. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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