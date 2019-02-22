Приговор остался в силе: ополченцу Донбаса не учли боевые заслуги

Егор Русский, известный на всю страну своими подвигами на войне в Донбасе и Луганской области, останется в колонии. Осужденный за получение взятки и присвоение имущества на 2,5 года лишения свободы господин Русский пытался обжаловать приговор Ухтинского городского суда в апелляционной инстанции. Но Верховный суд Коми оставил приговор в силе.

Фигурант просил смягчить ему наказание на условное, не связанное с лишением свободы.

- Я прошу учесть мои заслуги перед Родиной, перед страной (брал в плен Надежду Савченко). Прошу обратить внимание, что я полностью признал вину. На моей памяти ни один чиновник, обвиняемый в получении взятки, не покаялся. И я хочу подчеркнуть, что все мои действия были направлены на улучшение материально-технической базы спортшколы. Так бывает на Руси: хотел как лучше, а получилось хуже, - с такими словами обратился к суду Егор Русский, выступая с последним словом.

Напомним, Егора Русского признали виновным в получении двух взяток и присвоении денег - все преступления осужденный совершил в бытность директором ухтинской "Спортивной школы "Юность". Первый эпизод в криминальной деятельности связан с установкой в спортшколе систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, видеонаблюдения, поставку светотехнической продукции. В октябре 2017 года Егор Русский договорился с руководителями трех фирм о поставке необходимой техники, но за вознаграждение. Сумма взятки составила 37 тысяч рублей, в качестве дополнительного бонуса Русский получил многофункциональное устройство Epson стоимостью 14,6 тысяч рублей.

Второе преступление Егор Русский совершил в 2018 году. По его инициативе сотрудники спортшколы сдали на металлолом предметы, являющиеся собственностью спортшколы. Полученные деньги в размере 49 тысяч рублей осужденный забрал себе.

Вину в инкриминируемых деяниях Егор Русский признал в полном объеме и возместил причиненный школе ущерб в размере 49 тыс. рублей.

Напомним, Ухтинский городской суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 540 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Денежные средства в размере 37 тысяч рублей, а также многофункциональное устройство Epson, полученные им в качестве взятки, конфискованы судом в доход государства.