2019-02-22T13:35:54+03:00
Происшествия

Приговор остался в силе: ополченцу Донбаса не учли боевые заслуги

Осужденный за взятку и присвоение имущества Егор Русских останется в колонии на 2,5 года
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Егор Русский признан виновным в получении взяток и присвоенииЕгор Русский признан виновным в получении взяток и присвоенииФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Егор Русский, известный на всю страну своими подвигами на войне в Донбасе и Луганской области, останется в колонии. Осужденный за получение взятки и присвоение имущества на 2,5 года лишения свободы господин Русский пытался обжаловать приговор Ухтинского городского суда в апелляционной инстанции. Но Верховный суд Коми оставил приговор в силе.

Фигурант просил смягчить ему наказание на условное, не связанное с лишением свободы.

- Я прошу учесть мои заслуги перед Родиной, перед страной (брал в плен Надежду Савченко). Прошу обратить внимание, что я полностью признал вину. На моей памяти ни один чиновник, обвиняемый в получении взятки, не покаялся. И я хочу подчеркнуть, что все мои действия были направлены на улучшение материально-технической базы спортшколы. Так бывает на Руси: хотел как лучше, а получилось хуже, - с такими словами обратился к суду Егор Русский, выступая с последним словом.

Напомним, Егора Русского признали виновным в получении двух взяток и присвоении денег - все преступления осужденный совершил в бытность директором ухтинской "Спортивной школы "Юность". Первый эпизод в криминальной деятельности связан с установкой в спортшколе систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, видеонаблюдения, поставку светотехнической продукции. В октябре 2017 года Егор Русский договорился с руководителями трех фирм о поставке необходимой техники, но за вознаграждение. Сумма взятки составила 37 тысяч рублей, в качестве дополнительного бонуса Русский получил многофункциональное устройство Epson стоимостью 14,6 тысяч рублей.

Второе преступление Егор Русский совершил в 2018 году. По его инициативе сотрудники спортшколы сдали на металлолом предметы, являющиеся собственностью спортшколы. Полученные деньги в размере 49 тысяч рублей осужденный забрал себе.

Вину в инкриминируемых деяниях Егор Русский признал в полном объеме и возместил причиненный школе ущерб в размере 49 тыс. рублей.

Напомним, Ухтинский городской суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 540 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Денежные средства в размере 37 тысяч рублей, а также многофункциональное устройство Epson, полученные им в качестве взятки, конфискованы судом в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач мальчика, которого мама пытала в "Лосином острове": "Ребенок делал все, чтобы она его полюбила, но у Надежды была навязчивая идея, что он болен"
Накануне случившегося врачи пытались спасти мальчика от странной мамы и посоветовали женщине хотя бы на время отдать ребенка в другую семью или детский дом [видео, подкаст]
«Куда побежал? Куда глаза глядели»: появилась видеозапись допроса водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке
Подозреваемый Николай Тимченко так и не смог толком объяснить, почему он скрылся с места жуткой аварии и целые сутки скрывался от полиции [видео]
Новости 24
Национальный парк "Югыд Ва" приглашает на лето волонтеров
На выходных погода в Коми удивит резкими перепадами от -30 до 0 градусов
Жена и сын погибшего в Ижемском районе сотрудника полиции доставлены санавиацией в Сыктывкар
В Сыктывкаре отменен утренний самолет в Москву
Ухтинец Дмитрий Алиев не справился с прыжками в финале Кубка России
ДТП в Ижемском районе: погибшими оказались сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции и его 5-летняя дочь
В Коми родителей старшеклассников приглашают сдать ЕГЭ
Автоинформаторы в автобусах Сыктывкара «заговорят» на коми языке
В ДТП в Ижемском районе пострадали шесть человек
Парламентарии уточнили границу Коми и Архангельской области
Госсовет не согласовал вопрос для референдума о ввозе мусора из других регионов
Судебные приставы Коми разыскали ухтинку-должницу, которая живет без паспорта 17 лет