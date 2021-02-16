В Печоре браконьера судили за незаконную добычу лося

Фото с паблика финно-угорского этнопарка

Печорский городской суд признал 27-летнего местного жителя виновным в незаконной охоте, а также незаконном ношении и хранение боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 12 февраля прошлого года житель поселка Чикшино Печорского района отправился на охоту на лося. У молодого человека не было охотничьего билета, лицензии и разрешения на добычу охотресурсов. Кроме того, на промысел он отправился на снегоходе, охота с использованием которого запрещена. При этом жителю Чикшино было известно, что охота на копытных в этот период была запрещена, поскольку из-за глубокого снежного покрова животные находятся в беспомощном состоянии и не имеют возможности скрыться от опасности. Самца лося браконьер убил из гладкоствольного ружья 16-го калибра у берегу реки Чикшина.

В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина хранил у себя дома 66 патронов к нарезному оружию калибра 5,6 мм, которые нашел при разборке заброшенного сарая.

Суд приговорил браконьера к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. С него также взыскали 240 тысяч рублей в качестве. Приговор в законную силу не вступил.

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