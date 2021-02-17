Житель Коми зарезал своего знакомого и оставил его умирать

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению
Фото: Архив "КП"
Жестокое убийство произошло в Усть-Куломском районе в декабре минувшего года. Местный житель ножом заколол своего знакомого и оставил его умирать. Подробности зверского преступления рассказали в пресс-службе СК по РК.
Следствие установило, что в тот день двое мужчин проводили время за выпивкой. В какой-то момент между ними завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый схватился за нож и два раза вонзил его в грудь своего знакомого. Мужчина, осознав, что наделал, поспешил скрыться, оставив потерпевшего истекать кровью.
Позже судебно-медицинская экспертиза установит, что скончался несчастный от острой массивной кровопотери, возникшей вследствие колото-резаного ранения с повреждением легкого.
- Скрывшийся с места преступления 32-летний обвиняемый был задержан в Корткеросском районе. В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению, - сообщили в ведомстве.
Следствием собраны доказательства, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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