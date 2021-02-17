В Коми трех молодых людей отправили на долгий срок в тюрьму за продажу наркотиков

В Усинске к длительным срокам лишения свободы за наркоторговлю осуждены трое местных жителей Фото: Архив "КП"

В Усинске огласили приговор 25-летнему и 27-летнему местным жителям, а также их 25-летней знакомой. Молодых людей признали виновными в наркоторговле.

- Судом установлено, что в мае 2019 года старший из молодых людей, находясь на территории Санкт-Петербурге, вступил в преступный сговор с организатором преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств на территории Коми. Молодому человеку были даны детальные указания о выполнении функции курьера и закладчика на территории Печоры и Усинска. Наркотики в эти города он доставлял из Ярославля, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Парень привлек к нелегальному бизнесу и своих знакомых, которые занимались размещением мелких партий наркотиков по тайникам-закладкам. Потенциальные покупатели находили информацию о продаже наркотиков в интернете, где у организованной группы действовал онлайн-магазин.

В ходе судебного разбирательства наркосбытчики вину в совершении преступлений признали в полном объеме и раскаялись в содеянном.

Суд назначил молодым людям наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а их сообщнице – в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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